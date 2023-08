"Leo" auf Netflix: Adam Sandler als 74-jährige Eidechse

Worum geht's in "Leo"?

Ganz ohne Humor geht es dann doch nicht: Mit der animierten Musikkomödie über das letzte Grundschuljahr aus der Sicht eines Klassenmaskottchens sorgt Sandler ("Hotel Transsilvanien", "Eine Hochzeit zum Verlieben") natürlich wieder für Lacher.

Die erschöpfte 74-jährige Eidechse Leo (Sandler) verbrachte Jahrzehnte in einem Terrarium neben einer Schildkröte (Bill Burr) in einem Klassenzimmer in Florida. Als Leo erfährt, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat, beschließt er, auszubrechen, um die große weite Welt zu sehen. Stattdessen wird er jedoch in die Sorgen der Klasse hineingezogen, die sich unter anderem um eine unglaublich fiese Vertretungslehrerin drehen. Für Leo wird dies zum letzten großen Abenteuer, das ebenso skurril wie bereichernd ist.