Leonardo DiCaprio bereichert die Star-Liste der Netflix-Produktion "Don't Look Up!"

Für die Netflix-Produktion "Don't Look Up" stellt McKay nun dieses A-Team zusammen. Die Sci Fi-Satire soll von zwei Astronomen handeln, die herausgefunden haben, dass in sechs Monaten unser Planet durch einen Meteoriten zerstört wird und daraufhin eine mediale Warnungs-Kampagne starten.

"Don't Look Up" wird voraussichtlich 2021 auf Netflix verfügbar sein.