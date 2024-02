"Selbst an der Waldorfschule das Öko-Kind"

Trotzdem habe sie sich in der Schulzeit als Außenseiterin empfunden. "Ich war immer die Neue und selbst an der Waldorfschule das Öko-Kind. Meine jüngeren Brüder und ich trugen Secondhand-Klamotten, bevor das cool war", erzählt Benesch. Wegen ihrer roten Haare sei sie "die Karotte" genannt worden. Sie habe das "damals schlimmer empfunden, als es war". Trotzdem habe es weh getan, nicht dazuzugehören. Dann habe sie sich Gedanken wie diese gemacht: "Ich weiß noch, wie ich dachte: Irgendwann werdet ihr es bereuen. Irgendwann bin ich berühmt!"

Der Wunsch, berühmt zu sein, habe sich so schon früh entwickelt: "Mit elf, zwölf Jahren habe ich mich gefragt: Was müsste ich tun, damit alle zu mir hochschauen?" Sie habe damals auch einen Kinderzirkus besucht, und dort als jüngste und leichteste bei Menschen-Pyramiden immer ganz oben gestanden. "In jenen Momenten habe ich gemerkt, welche Macht ich habe."

Im Film "Das Lehrerzimmer" spielt Leonie Benesch die junge Mathematik- und Sportlehrerin Carla Nowak. Mit ihrem Versuch, Diebstähle an der Schule aufzudecken, bringt sie nicht nur das Lehrerkollegium, sondern auch Eltern und Schüler gegen sich auf. Der Film ist bei den Oscars in der Kategorie "Bester internationaler Film" nominiert. Die Verleihung findet am 10. März 2024 in Los Angeles statt.