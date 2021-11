Keine Einreise ohne Impfung?

Die Schauspielerin ist angeblich nicht gegen das Coronavirus geimpft – dies könnte nun ihre Filmkarriere beeinflussen. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, verletzte sie sich am 25. August beim Set zu "Black Panther 2". Wright reiste daraufhin in ihre Heimat Großbritannien zurück, um sich dort zu erholen.

Die Dreharbeiten wurden mit Szenen fortgesetzt, die Wrights Anwesenheit nicht erforderten, doch das Set soll nächste Woche offiziell geschlossen und die Produktion bis zur Rückkehr der Schauspielerin gestoppt werden.