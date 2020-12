Nach Shitstorm: "Black Panther"-Star Letitia Wright löscht Social-Media-Accounts

Die Schauspielerin hatte am Donnerstag auf Twitter ein Video mit dem Titel “COVID-19 VACCINE, SHOULD WE TAKE IT?” geteilt, in dem unwissenschaftliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Corona-Impfung geäußert werden. In dem Video spricht ein christlicher Autor und Speaker namens Tomi Arayomi über Corona – und dabei fallen auch transphobe Aussagen.

Nachdem sie heftig kritisiert wurde, twitterte Wright: “Wenn man nicht mit den gängigen Meinungen übereinstimmt, Fragen stellt und selbst denkt, dann wird man gecancelt.” Sie habe niemanden vor den Kopf stoßen, sondern lediglich ihre Sorge ausdrücken wollen. Später waren ihre Social-Media-Accounts nicht mehr aufrufbar. Das von ihr geteilte Video ist außerdem nicht mehr auf YouTube aufrufbar.