Am 2. Mai 2025 traten die sechs verbliebenen Promis auf das "Let's Dance"-Parkett. In der RTL-Tanzshow (auch bei RTL+) standen die "Magic Moments" für die Stars an. In den Freestyle-Tänzen zeigten sie viele Emotionen und gaben Einblicke in ihre ganz persönlichen Lebensgeschichten. Zudem standen Duelle für die Tanzpaare an. In der neunten Ausgabe musste schlussendlich eine Kandidatin nach einem Comeback endgültig die Sendung verlassen. Der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen (37) vertanzte in seinem Freestyle mit Anastasia Maruster (27) die aufopfernden Momente, der belastende Erfolgsdruck, die Verletzungsrückschläge, aber auch die Erfolge während seiner Karriere. Für den fokussierten Auftritt gab es von der begeisterten Jury 30 Punkte.

Viele Tränen und emotionaler Familien-Support Podcasterin selfiesandra (25) tanzte mit Zsolt Sándor Cseke (37) ihren Freestyle für ihre starke Mutter und die "tollste Frau der Welt". Zur Lieblingskünstlerin ihrer Mutter, Whitney Houston, und dem Song "I Have Nothing" involvierte sie am Ende in ihren Auftritt auch ihre Geschwister. Nicht nur die sichtlich gerührte Mutter im Publikum, auch die Jury zeigte sich mit 24 Punkten zufrieden. Schauspielerin Christine Neubauer (62) widmete, in Anwesenheit ihrer Mutter, den "Magic Moment" mit Valentin Lusin (38) ihrem verstorbenen Vater, der eine Liebe zu Kraftsport pflegte und dessen Trainingsshirt ihr als Glücksbringer dient. Nach einer schweren Erkrankung konnte Neubauer ihren Vater bis zum Tod begleiten. Nach der Performance, die bei der Schauspielerin für Tränen sorgte, zeigten sich die Juroren von dem gefühlvollen Tanz angetan, 24 Punkte standen am Ende auf Neubauers Konto.

Golfprofi Diego Pooth (21) vertanzte mit Ekaterina Leonova (38) seine tiefe Verbindung zu seinem Opa, der vor zwei Jahren verstorben ist und durch den er seine Leidenschaft für den Golfsport entdeckt hat. Es sei das Schlimmste in seinem Leben gewesen, dass er sich nicht mehr verabschieden konnte, "von dem Menschen, der mir alles beigebracht hat", erklärte Diego vor dem Auftritt. "Er wäre stolz gewesen, Diego so zu sehen", sagte Vater Franjo Pooth (55) über seinen Vater vor dem Tanz seines Sohnes. In Anwesenheit seiner Mutter Verona Pooth (57), seines Vaters und seines jüngeren Bruders Rocco (13) legte Diego einen starken Auftritt hin, der mit der vollen Punktzahl belohnt wurde. Stuntfrau Marie Mouroum (32) wollte die Höhen und Tiefen ihres Berufs vertanzen. Für Llambi hatten sie und Tanzpartner Alexandru Ionel (30) an dem Abend am meisten Tänze und Stimmungen angeboten. "Du hast alle Chancen, sei nicht so bescheiden", motivierte er die Kandidatin. 30 oscarreife Punkte gab es am Ende. Para-Schwimmer Taliso Engel (22), der seine sportliche Reise, aber auch die Dankbarkeit für seine Mutter in dem Tanz mit Patricija Ionel (30) verkörperte, berührte besonders Motsi Mabuse mit seiner Darbietung, für die er 28 Punkte erhielt.

Eine Rückkehrerin muss erneut gehen Bei den anschließenden Duellen legten Christine Neubauer und selfiesandra mit ihren Tanzpartnern einen Bollywood-Tanz hin. Mit 27 Punkten gegen 23 Punkten konnte sich die Podcasterin durchsetzen. Fabian Hambüchen trat gegen Marie Mouroum im Streetdance an. Hambüchen holte 28 Punkte, Mouroum die vollen 30. Taliso Engel und Diego Pooth mussten beim Flamenco ran. Llambi zeigte sich wenig begeistert von dem Männer-Duo. Mit 25 Punkte gegen 24 Punkte machte Taliso Engel am Ende das Rennen. Und nicht nur im Duell-Tanz, auch im Voting-Duell mit Christine Neubauer hatte Engel die Nase vorn. Damit musste sich die Schauspielerin ein zweites Mal aus der Tanzshow verabschieden. Sie war als bereits ausgeschiedene Kandidatin als Ersatz für die verletzte Simone Thomalla (60) zurückgekehrt.