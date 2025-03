Nach der Kennenlern- und Auftaktshow am 21. Februar 2025 startete das beliebte Tanzformat "Let's Dance" am 28. Februar bei RTL vollends (auch über RTL+) in seine 18. Staffel. Nun treten die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Tanzpartnern an. Wir verraten euch hier, für welche Paare die "Let's Dance"-Reise wieder beendet ist.