Lädierte Knöchel, blutige Füße und unzählige blaue Flecken: Die 14 Promis, die sich 2025 auf das Abenteuer "Let's Dance" einlassen, müssen wie ihre Vorgänger hart trainieren und mit so mancher Blessur rechnen (freitags, 20:15 Uhr, RTL). In den vorherigen 17 Staffeln kam es mitunter sogar zu so schweren gesundheitlichen Problemen, dass einige der Stars die Show vorzeitig abbrechen mussten.

Mark Keller (59) In der 17. Staffel 2024 kam es gleich zu zwei frühzeitigen Ausfällen. Nachdem Comedian Tony Bauer (29) nach neun Folgen aufgrund seines Kurzdarmsyndroms aufhören musste, wartete Schauspieler Mark Keller eine Woche später ebenfalls mit einer Hiobsbotschaft auf. Eine Verletzung an der Achillessehne zwang ihn zur "Let's Dance"-Aufgabe. In einem Video erklärte Keller, dass seine Achillessehne leicht angerissen sei und sie im Falle einer Weiterbelastung ganz abreißen könne.

Michelle (53) Der Schlagersängerin machten in der 15. Staffel im Jahr 2022 starke Rückenprobleme zu schaffen. Mehrere Wochen ertrug sie die Schmerzen und ließ sich mit Spritzen für die Auftritte und das Training behandeln. Dann jedoch erteilte ihr Arzt ein monatelanges Sport- und Tanzverbot. Ilse DeLange (47) In der 14. Staffel 2021 musste die Sängerin frühzeitig die Reißleine ziehen. Nach acht Shows gab sie wegen starker Schmerzen im Fuß auf. Zuvor hatte sie eine Choreo getanzt, bei der nur einer ihrer Füße stark belastet wurde.

Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Bela Klentze (36) In der elften Staffel 2018 kam es zum doppelten Ausfall. Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht stieg nach fünf Shows aufgrund eines Ermüdungsbruchs im rechten Mittelfußknochen aus. Sein Kollege Bela Klentze verletzte sich in der achten Show. Seinen Quickstep musste er in der Live-Sendung nach wenigen Sekunden abbrechen. Nach einer kurzen Behandlung konnte er jedoch weitermachen und kam eine Runde weiter. Danach stellte sich jedoch heraus, dass seine Verletzung doch schlimmer war als zunächst gedacht: Die Diagnose Kreuzbandriss und Meniskus-Verletzung bedeutete für ihn das Aus.

Franziska Traub (62) Auch in der neunten Staffel 2016 kam es zu einem außerplanmäßigen Exit. Die Schauspielerin verletzte sich im Training so schwer am Knie, dass sie nach nur zwei Shows das Handtuch werfen musste. Kristina Bach (62) Die Schlagersängerin litt in der vierten Staffel 2011 bereits ab der zweiten Sendung unter so starken Schmerzen, dass sie Medikamente nehmen muss. Während der Proben zur fünften Show brach sie im Training zusammen. Ein Arzt erteilte ihr Tanzverbot und sie erhielt die Diagnose "schwerer Bandscheibenvorfall".

Hiltrud "Hillu" Schwetje (76) In der dritten Staffel 2010 stürzte die Ex-Frau von Altkanzler Gerhard Schröder (80) beim Training und zog sich dabei eine Prellung an der linken Hand und Haarrisse zu. Auch ihr Knie wurde in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb musste sie bereits in der zweiten Folge pausieren, kurz vor der dritten Show stieg sie endgültig aus. "Es ist ein Drama", erklärte die damals 61-Jährige. "Die Verletzungen durch den Sturz sind so gravierend, dass ich an der linken Hand einen Gips und am rechten Kniegelenk eine Knieschiene tragen muss. So kann ich nicht tanzen." Ein Arzt diagnostizierte die Vorstufe eines echten Bruchs an Oberschenkel- und Unterschenkelknochen.

Heide Simonis (1943-2023) Die ehemalige Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein wagte sich in der ersten Staffel 2006 auf das Parkett, wofür sie viel Häme einstecken musste. Sie verließ die Show nach der fünften Folge aufgrund des medialen Drucks und aus gesundheitlichen Gründen. Sie erklärte, dass sie einen Kreislaufzusammenbruch erlitten habe. Zwei Ärzte hatten ihr ebenfalls geraten, "Let's Dance" abzubrechen.