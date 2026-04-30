Diesmal haben die Fans entschieden, wer sich neu gruppiert. Auch zwei reine Männerpaare treten an.

Bei "Let's Dance" steht in Show 8 der traditionelle Partnertausch an und damit auch eine Premiere: Erstmals durften die Zuschauerinnen und Zuschauer über Social Media selbst entscheiden, welcher Promi mit welchem bereits ausgeschiedenen Profi auf das Parkett tritt. Das Ergebnis: Am Freitagabend stehen zwei reine Männertanzpaare im Rennen um den Titel "Dancing Star" 2026.

Feuriger Männer-Paso-Doble Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei Gustav Schäfer (37). Der Tokio-Hotel-Schlagzeuger bekommt es mit dem Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (38) zu tun - die beiden zeigen einen leidenschaftlichen Paso Doble. Das zweite Männerduo bilden Sänger Ross Antony und Profi Alexandru Ionel, die eine Salsa aufs Parkett bringen. Bei den weiteren Tausch-Paaren tanzt Joel Mattli einen Paso Doble mit Patricija Ionel, Anna-Carina Woitschack einen Charleston mit Valentin Lusin, Milano einen Langsamen Walzer mit Vika Sauerwald und Jan Kittmann einen Wiener Walzer mit Ekaterina Leonova.

Massimo Sinató kehrt zurück aufs Parkett Für eine besondere Konstellation sorgt das Paar Nadja Benaissa und Massimo Sinató, die einen Jive zeigen. Der Profitänzer ist nach schweren Wochen zurück auf dem Tanzparkett: Er hatte in Show fünf zunächst ohne Erklärung mitten in der Live-Show das Studio verlassen. Auf Instagram sprach Sinató später von einer "turbulenten und emotionalen Woche" und vom "Verlust eines geliebten Menschen". Hinzu kam das frühzeitige "Let's Dance"-Aus seiner bisherigen Tanzpartnerin Esther Schweins, die aufgrund von zwei gebrochenen Rippen aus medizinischen Gründen aussteigen musste. Mit dem Partnertausch ist es für die verbliebenen sieben Promis allerdings nicht getan: Sie müssen am Freitagabend zusätzlich einen zweiten Tanz mit ihrem regulären Profi-Partner einstudieren. Gustav Schäfer etwa zeigt mit Anastasia Maruster eine Samba. "Let's Dance" läuft am Freitag um 20:15 Uhr live bei RTL und RTL+.