Fünf Teams zeigten erstmals auf dem Parkett, was sie konnten, und die offiziellen Tanzpaare sind nun fix.

Mit einer energiegeladenen Auftaktsendung ist "Let's Dance" am Freitagabend bei RTL (auch via RTL+) in die 19. Staffel gestartet. In "Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow" präsentierten sich die Promis erstmals in fünf Teams auf dem Parkett - samt erster Jury-Urteile, einigen Sticheleien von Joachim Llambi (61) und dem gewohnt lockeren Moderations-Duo Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47). Am Ende wurden außerdem die Tanzpaare der Staffel offiziell bekanntgegeben - und auch das Direktticket wurde vergeben. Den Anfang machte Team Cha Cha Cha: Bei Nadja Benaissa (43), Vanessa Borck (29) und Betty Taube (31) war allerdings noch etwas Sand im Getriebe. Juror Jorge González (58) lobte zwar das Opening und auch Kollegin Motsi Mabuse (44) ordnete die Gruppe insgesamt positiv ein. Llambi sah Betty als stärkste in der Gruppe, kritisierte aber insgesamt, es sei "viel zu wenig los" gewesen - und wurde vor allem bei Vanessa deutlich. Die Punkte: Betty vorne mit 14, Nadja mit 12, Vanessa mit 10. Dann ging Team Charleston auf Safari: Gustav Schäfer (37), Milano (27) und Simon Gosejohann (50) tanzten zu "I Like To Move It" in einer Brass-Version, inszeniert als wilde Reise mit Lemuren-Setting. Jorge zeigte sich angetan, lobte Gustavs "Trommeln" und Simons eigenen Stil, verglich ihn sogar mit Knossi - worauf Llambi sofort hinein grätschte: "Der war doch noch schlechter." Motsi beschrieb den Auftritt als gemischt, aber am Ende habe es geschmeckt. In der Wertung lag Milano mit 17 Punkten deutlich vor Gustav und Simon (je 11).

Anna-Carina Woitschack und Joel Mattli überzeugen mit ihrem Jive Für das erste große Ausrufezeichen sorgte anschließend das Team Jive: Anna-Carina Woitschack (33) und Joel Mattli (31) tanzten zu "Runaway" von OneRepublic und räumten bei der Jury ab. Motsi machte klar, wenn sie in der ersten Show schon über Details spreche, sei das ein gutes Zeichen - beide seien "athletisch" und hätten zugleich "unterhalten". Jorge feierte die Kicks als "elektrisierend". Llambi legte sich fest: "Mit Abstand die beste Vorführung heute Abend" - und ging bei Joel noch weiter: Für ihn sei es "der beste Tanz, den ich jemals in einer Kennenlernshow gesehen habe". Entsprechend standen 21 Punkte für Anna-Carina und sogar 22 Punkte für Joel auf der Tafel. Es folgte das Team Wiener Walzer: Jan Kittmann (42), Ross Antony (51) und Willi Whey (31) tanzten zu "A Change Is Gonna Come" von Seal. Motsi lobte Jan als einen der "Top Leute heute". Llambi wiederum lobte ebenfalls Jan, mahnte aber Ross, er solle nicht "zu selbstverliebt" sein und die Partnerin "mitnehmen". Bei Willi wurde er strenger: "Da muss mehr kommen." In Zahlen: Jan führte das Trio mit 20 Punkten an, Ross erhielt 15, Willi 10. Zum Schluss setzte Team Tango einen weiteren Höhepunkt: Bianca Heinicke (33), Esther Schweins (55) und Sonya Kraus (52) tanzten einen Tango zu "Dance With Me". Jorge schwärmte von "Chicas-Power" und meinte begeistert, er habe "weiblich Panter" gesehen. Motsi und Llambi zeigten sich ebenfalls begeistert. Letzterer bescheinigte jedoch Bianca noch Entwicklungspotenzial: Es fehle "ein bisschen die Geschmeidigkeit". In der Punktewertung lag Esther vorne (18), Sonya folgte knapp (17), Bianca kam auf 14.

Das sind die Tanzpaare bei "Let's Dance" in diesem Jahr Im Laufe des Abends wurden dann auch die Tanzpaare für die Staffel offiziell verkündet. Hier im Überblick: Gustav Schäfer tanzt mit Anastasia Maruster

tanzt mit Willi Whey tanzt mit Patricija Ionel

tanzt mit Milano tanzt mit Marta Arndt

tanzt mit Vanessa Borck tanzt mit Victoria Sauerwald

tanzt mit Joel Mattli tanzt mit Malika Dzumaev

tanzt mit Ross Antony tanzt mit Mariia Maksina

tanzt mit Simon Gosejohann tanzt mit Ekaterina Leonova

tanzt mit Jan Kittmann tanzt mit Kathrin Menzinger

tanzt mit Sonya Kraus tanzt mit Valentin Lusin

tanzt mit Betty Taube tanzt mit Alexandru Ionel

tanzt mit Esther Schweins tanzt mit Massimo Sinató

tanzt mit Anna-Carina Woitschack tanzt mit Evgeny Vinokurov

tanzt mit Nadja Benaissa tanzt mit Vadim Garbuzov

tanzt mit Bianca Heinicke tanzt mit Zsolt Sándor Cseke Und auch das Direktticket fürs Weiterkommen in der ersten regulären Show wurde am Ende vergeben - es ging an Joel Mattli und Malika Dzumaev, die damit in der nächsten Sendung nicht ausscheiden können. Weiter geht es am kommenden Freitag, dem 6. März, wieder um 20:15 Uhr.