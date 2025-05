Verona Pooths (57) Sohn Diego (21) und Publikumsliebling Ekaterina Leonova (38) haben alle anderen "Let's Dance" -Paare ausgestochen. Das Moderatoren-Duo Victoria Swarovski (31) und Daniel Hartwich (46) konnte im großen Finale der aktuellen Staffel in der Nacht auf Samstag bei RTL ( auch via RTL+ ) verkünden, dass er sich mit der Profitänzerin den Titel "Dancing Star 2025" gesichert hat.

Reine Männerrunde

Dass ein Promitänzer den Titel holen würde, stand bereits im Vorfeld fest. Für das große Staffelfinale hatte sich eine reine Männerrunde qualifiziert - neben Sieger Pooth auch der ehemalige Turner Fabian Hambüchen (37) und Para-Schwimmer Taliso Engel (22). An der Seite von Anastasia Maruster (27) und Patricija Ionel (30) waren die beiden im Tanz um den Sieg allerdings unterlegen.

Wie es sich für ein Finale gehört, lieferten aber alle drei Promis mit ihren Partnerinnen kräftig ab. Pooth hatte nach seinem ersten von insgesamt drei Auftritten etwa erzählt, dass er "niemals damit gerechnet" hätte, überhaupt in die letzte Show zu kommen - und wurde direkt mit der vollen Punktzahl von 30 möglichen Zählern von der Jury bestehend aus Jorge González (57), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (60) belohnt. Insgesamt vergaben die Juroren 90 perfekte Punkte an Hambüchen, 89 Gesamtpunkte an Engel und 87 an Pooth, die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen aber letzteren vorne.