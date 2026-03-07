Am Freitagabend hieß es endlich wieder "Let's Dance" auf dem wohl berühmtesten Tanzparkett Deutschlands, als die 19. Staffel der RTL-Tanzshow (auch bei RTL+) in die erste richtige Runde ging. Nachdem die Kennenlernshow in der Vorwoche noch ohne Exit auskam, kämpften die 14 Paare nun erstmals um Jury-Punkte und die Gunst der Zuschauer, wobei die Musikauswahl und die Vielfalt der Tänze in diesem Jahr überraschend breit gefächert waren. Besonders auffällig war die starke Präsenz von Latein-Rhythmen wie Salsa und gleich drei Jive-Darbietungen, während der klassische Cha-Cha-Cha fast zur Rarität wurde.

Ross Antony stürmt nach vorne Den glanzvollsten Auftritt des Abends legten Entertainer Ross Antony (51) und Mariia Maksina hin. Ihr Charleston zu "I Don't Feel Like Dancing" versprühte pure Lebensfreude und wurde von der Jury mit stolzen 25 Punkten belohnt, auch wenn Joachim Llambi bereits mahnte, dass die kommenden Wochen technisch anspruchsvoller werden. Dicht auf den Fersen war ihnen GZSZ-Star Jan Kittmann (43), der mit Kathrin Menzinger einen technisch brillanten Jive zeigte. Das Paar erhielt für seine Performance zu "Do You Love Me" begeisterte Standing Ovations und sicherte sich mit 23 Punkten den zweiten Platz in der Wertung. Für Gänsehautmomente sorgten Model Betty Taube (31) und Alexandru Ionel, die mit einem Wiener Walzer zu Gracie Abrams' "I Love You, I'm Sorry" 20 Punkte ertanzten. Ebenfalls emotional zeigte sich Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer (37), der gemeinsam mit Anastasia Maruster einen Langsamen Walzer präsentierte. Trotz anfänglicher Zweifel an seinem Gefühlsausdruck bescheinigte ihm Jorge González pure Leidenschaft, was zu einer soliden Wertung von 18 Punkten führte. Im Mittelfeld platzierten sich zudem Influencerin Bianca Heinicke (33) mit einem Jive und No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43) mit einer "bombastischen" Salsa, die beide jeweils 21 Punkte erhielten. Auch Ninja-Warrior-Sieger Joel Mattli (31) lieferte mit Malika Dzumaev einen sauberen Quickstep (20 Punkte) ab, wobei er durch sein Ticket aus der Kennenlernshow ohnehin vor einem Ausscheiden geschützt war.

Harte Kritik für die Sorgenkinder des Abends Nicht für alle Paare verlief der Abend nach Plan, denn Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33), die in der Vorwoche noch als Favoritin galt, enttäuschte die Jury mit ihrem Cha-Cha-Cha. Joachim Llambi kritisierte vor allem die mangelhafte Fußarbeit, was zu lediglich 14 Punkten führte. Ähnlich schwer hatten es Moderatorin Sonya Kraus (52) mit ihrem Charleston (12 Punkte) und Comedian Simon Gosejohann (50), dessen Jive von Llambi lediglich als "amüsant" bezeichnet wurde (11 Punkte). Rapper Milano (27) und Marta Arndt erhielten für ihre Salsa lediglich 14 Punkte. Schauspielerin Esther Schweins (55) und Massimo Sinató wirkten beim Quickstep laut Jury zu kontrolliert - 13 Punkte. Moderator Willi Banner (25) und Patricja Ionel kamen mit ihrem Tango auf nur 10 Punkte. Das Schlusslicht bildete Influencerin und "Princess Charming" Vanessa Borck (31), die mit Victoria Sauerwald einen Wiener Walzer tanzte, der laut Jury nicht geschmeidig genug war und mit nur 8 Punkten abgestraft wurde. Trotz des mageren Jury-Urteils und des letzten Platzes im Ranking gab es für Vanessa Borck am Ende des Abends eine große Erleichterung: Die Zuschauer sahen bei ihr offensichtlich Potenzial und bewahrten sie vor dem vorzeitigen Aus. Weniger Glück hatten dagegen Sonya Kraus und ihr Tanzpartner Valentin Lusin, für die die Reise bei "Let's Dance" 2026 bereits nach der ersten Entscheidungsshow endet. Obwohl ihr Charleston für gute Laune sorgte, reichten die 12 Jury-Punkte in Kombination mit dem Zuschauervoting nicht aus, um den Verbleib in der Show zu sichern.