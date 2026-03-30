"Wo ist 'Let's Dance'?", haben sich vielleicht am vergangenen Freitag einige Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt. Statt über das TV-Parkett wirbelnde Promis zu sehen, lief bei RTL auf einmal Fußball. Der Sender hat die Ausstrahlung der vierten regulären Show (auch via RTL+) aber am Sonntag nachgeholt. Geboten wurde am 29. März ein Abend voller Weltstars, ein Kampf von "Boys vs. Girls" sowie der erste nach Punkten perfekte Tanz der Staffel. Die Promis sollten am Sonntag besondere Idole aus der Musikwelt verkörpern und zu deren Songs ihre unterschiedlichen Tänze an der Seite der Profitänzerinnen und -tänzer aufführen. Nach einem Eröffnungstanz, bei dem sich die Teilnehmenden im Rahmen der "Idols Night" schon in ihren Rollen zeigten, präsentierte sich auch die verkleidete Jury. Jorge González (58) saß diesmal als David Bowie (1947-2016) am Pult, Motsi Mabuse (44) als Josephine Baker (1906-1975) und Joachim Llambi (61) als John Travolta (72).

Was ein Metzger mit Robbie Williams zu tun hat Als Andre Agassi (55) und Audrey Hepburn (1929-1993) rief das Moderatoren-Duo Daniel Hartwich (47) und Victoria Swarovski (32) zunächst zu einem Cha-Cha-Cha auf. No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43) verwandelte sich dazu in Whitney Houston (1963-2012). Mit Vadim Garbuzov (38) lieferte sie laut González ein "ganz tolles Opening", das den beiden 23 Punkte einbrachte. Darauf folgte der Content Creator Willi Banner (31) mit Patricija Ionel (31). Als Robbie Williams (52) legte er einen Paso Doble aufs Parkett. Dabei kam es bei Banner aber zu Bewegungen, die Llambi nicht fein genug waren, "wie ein Metzger" sei er an die Sache herangegangen. 17 Zähler. Der Sportler Joel Mattli (31) wurde zum King of Rock 'n' Roll und tanzte mit Malika Dzumaev (35) einen Jive, der wohl auch Elvis Presley (1935-1977) stolz gemacht hätte. "Das war bombastisch", befand Mabuse. "So muss das sein", urteilte auch Llambi. Zur Belohnung gab es die ersten vollen 30 Punkte der Staffel von der Jury. Nach so einer Vorstellung hatte es das Model Betty Taube (31) natürlich schwer. Als Madonna (67) wirkte sie Mabuse zufolge neben Alexandru Ionel (31) "sehr weiblich, sehr soft, sehr feminin". Trotzdem wurde sie mit nur 19 Gesamtpunkten bewertet. Gustav Schäfer (37) und Anastasia Maruster (28) bekamen es mit einem Contemporary zu tun. Für González zeigte der Tokio-Hotel-Schlagzeuger als Phil Collins (75) "wenig Bewegung", er fand es aber "irgendwie charmant". Llambi gab sich deutlich kritischer als seine Kollegen: "Es war nicht dein Tanz." So gab es 15 Zähler. Bei Esther Schweins (55) und Massimo Sinató (45) äußerte der Juror sich nicht weniger skeptisch. Der Auftritt der Schauspielerin als Cher (79), für den es ebenso 15 Punkte gab, habe eher wie "ein Kampf als ein Miteinander" gewirkt. Für Ross Antony (51) als Lady Gaga (40) lief es mit Mariia Maksina (28) "heute showmäßig ganz toll", urteilte González. Der Entertainer müsse aber noch an der Körperhaltung arbeiten. Immerhin wurden die beiden für ihren Tango mit 20 Punkten belohnt. Die Influencerin Bianca Heinicke (33) präsentierte mit Zsolt Sándor Cseke (38) einen Slowfox als Marilyn Monroe (1926-1962). Mabuse fehlten noch ein bisschen die Highlights und etwas mehr Mut zum Risiko, "aber weiter so", spornte sie das Duo an, das 22 Zähler abräumen konnte.

Joachim Llambi hat Mitleid mit einem Promi Ein Paso Doble als Queen-Sänger Freddie Mercury (1946-1991) brachte dem Rapper Milano (27) und Marta Arndt (36) viel Lob ein. "Gut hat es mir gefallen", meinte Llambi. Besonders anfangs sei Milano "super stark" gewesen. "Du hast Style, Baby", sagte Mabuse begeistert. Die 26 Punkte des Paares konnten Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) sogar übertreffen. Die Sängerin zeigte als Britney Spears (44) einen "sehr guten Jive", fand González. Besonders ihre Energie habe ihm gefallen - und so bekamen die beiden einen Zähler mehr als Milano und Arndt. Bei dem Schauspieler Jan Kittman (42) gab sich Llambi aus unerwartetem Grund voller Mitleid. "Ich fand, es war sehr gut", bestätigte er. Llambi möge es, "wenn die Post abgeht", aber Kathrin Menzinger (37) solle ihren Tanzpartner nicht überfordern, "damit der arme Kerl nicht immer nur in Hektik lebt". Ein Quickstep als Elton John (79) wurde daher auch mit 26 Punkten vergütet.

Bevor die Entscheidung anstand, ging es noch ins "Boys vs. Girls"-Special der diesjährigen Staffel, das die Jungs gewinnen konnten. Die männlichen Promis bekamen daher jeweils 10 Punkte angerechnet, die unterlegenen Mädels je 8 Punkte. Mit Betty Taube war es dann schließlich auch jene der Promi-Kandidatinnen, die sich zum Schluss der Sendung verabschieden musste. Am kommenden Freitag fällt die Live-Sendung von "Let's Dance" erneut aus. Da am 3. April Karfreitag ist, zeigt RTL stattdessen das Special "Let's Dance - Volle Punktzahl! Die 30 spektakulärsten Tänze".