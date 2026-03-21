In der dritten Ausgabe zeigt ein Tänzer vor allem sein Comedy-Talent - doch kann ihn das vor einem Rauswurf retten?

Die dritte Entscheidungsshow von "Let's Dance" 2026 bei RTL bot Tanz-Fans Gänsehautmomente und Lachkrämpfe. Einige der langjährigen Zuschauerinnen und Zuschauer des beliebten Formats mögen sich vor Verwunderung die Augen gerieben haben. Der gestrenge Juror Joachim Llambi (61) vergab tatsächlich zwei Mal mehr Punkte als seine Jury-Kollegen Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58). Einmal stand auf Llambis Punktetafel sogar eine "10". Aber der Reihe nach.

Simon Gosejohann begeistert nur als Komiker Die Leistungsdichte der angetretenen Prominenten war am Freitagabend erfreulich hoch - mit einer Ausnahme, die zu erwarten war. Komiker Simon Gosejohann (50), das lässt sich wohl zweifelsfrei festhalten, hat einfach keinen Rhythmus im Blut. Mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) sorgte er zwar für viele komödiantische Höhepunkte auf dem "Let's Dance"-Parkett. Doch bei der Salsa habe Gosejohann "den Takt gar nicht getroffen", findet anschließend Juror Llambi. "Was soll ich denn da bewerten?" Motsi Mabuse lobt indes erst Leonova mit den Worten: "Ekat, du bist eine Königin", erklärt dann diplomatisch an Gosejohann gerichtet: "Jeder auf dieser Welt ist auf seiner eigenen Reise, und du hast auch deine eigene Geschwindigkeit." Kümmerliche neun Punkte gibt es am Ende von der Jury für diese Performance. Die mit großem Abstand niedrigste Jury-Wertung des Abends.

Milano liefert nach Kritik aus der Vorwoche ab Rapper Milano (27) indes tanzte sich am Freitagabend frei. In der Vorwoche hatte Llambi ihm noch einen "Buckel" attestiert. Diesmal zog der Rapper gemeinsam mit Profi-Partnerin Marta Arndt (36) einen Tango über das Parkett, der das Publikum im Saal nach zwei Sekunden auf die Füße brachte. "Dieser Tango war richtig gut. Du hast dominiert, du warst sehr stabil", schwärmte González und vergab neun Punkte. Motsi Mabuse schloss sich an: "Das war sensationell, super schön." Insgesamt 24 Punkte - ein Ausrufezeichen und der dritte Platz des Abends. Für Emotionen sorgte in Show drei auch Betty Taube (31), die offen über ihren Kampf gegen Depressionen sprach. Es habe eine Zeit gegeben, in der es ihr schwergefallen sei, morgens aufzustehen, erzählte sie im Einspieler. Ihr Tanz wirkte wie ein Befreiungsschlag. 20 Punkte gab es für ihren Contemporary mit Tanzpartner Alexandru Ionel (31).

Ross Antony kommen die Tränen Bewegend war auch der Auftritt von Nadja Benaissa (43), die ihren Quickstep mit Vadim Garbuzov (38) in knallroten Outfits vor Flammenkulisse tanzte. González zeigte sich im Anschluss enthusiastisch: "Das war ein Feuerwerk von Anfang an bis zum Ende." Am Ende standen 19 Punkte für das Duo. Ross Antony (51) und Mariia Maksina legten mit einem Langsamen Walzer nach und sammelten 17 Punkte. Die Jury sah bei Antony noch Luft nach oben in Sachen Technik, lobte aber die Stimmigkeit der Performance. Llambi gefiel Antonys "sehr gefühlvolle Art, nicht der Kasper von letzter Woche, mehr so der englische Graf". Das ehemalige Bro'Sis-Mitglied selbst schien von dem Moment und der Stimmung der Musik überwältigt. Antony schienen die Tränen zu kommen.

Kittmann und Woitschack überzeugen Hervorragend lief es am Freitagabend für "GZSZ"-Star Jan Kittmann (43), der nach seinen 28 Punkten aus Show zwei mit seinem Cha Cha Cha und Partnerin Kathrin Menzinger (37) 23 Punkte holte. "Dieser Junge hat rhythmisch so viele Möglichkeiten, das ist schon irre", schwärmte im Anschluss Juror Llambi. Bei Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35), die einen Contemporary tanzten, kam es hingegen zu der relativen Seltenheit, dass Llambi mehr Punkte vergab als seine Jury-Kollegen. Die jeweils acht Punkte von Mabuse und González toppte er mit neun für insgesamt 25 Punkte. Das Paar holte so die zweitmeisten Zähler des Abends Für die Samba von Joel Mattli (31) und Malika Dzumaev (35) vergab der sonst so strenge Juror sogar im Anschluss die volle Punktzahl von zehn. Insgesamt erhielt das Paar 28 Punkte und sicherte sich so den Tagessieg. Weniger gut lief es für Esther Schweins (55) und Massimo Sinató (45), die für ihre Salsa nur 15 Punkte bekamen, sowie für Willi Banner und Patricija Ionel (31) mit 16 Punkten für ihren Charleston. Bianca Heinicke (33) und Zsolt Sándor Cseke (38) holten mit ihrem Langsamen Walzer sehr ordentliche 19 Punkte. Als finales Paar des Abends wirbelten dann Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) und Anastasia Maruster (28) über das "Let's Dance"-Parkett. Für ihren Cha Cha Cha erhielten sie 17 Punkte. "Du bist ein sympathischer, lieber Typ, ich mag das!", erklärte Llambi noch.

Dieser Promi scheidet aus Schon die Jury-Wertung fiel für Komiker Simon Gosejohann vernichtend aus. Und nach dem Zuschauer-Voting hieß es dann Abschied nehmen. Für den 50-Jährigen ist die "Let's Dance"-Reise beendet.