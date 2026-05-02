Die achte Liveshow der aktuellen "Let's Dance" -Staffel (bei RTL, auch auf RTL+ ) hatte es in sich: Halbzeit, nur noch sieben Promis im Rennen - und mit dem gefürchteten Partner-Switch gleich doppelte Herausforderung für alle Beteiligten. Während einige Kandidaten über sich hinauswuchsen, gerieten andere ins Straucheln. Am Ende musste überraschend ein Favoritenpaar gehen.

Partner-Switch sorgt für Spannung

Gleich zu Beginn wurde klar: Der Partner-Switch verlangt den Promis alles ab. Ohne gewohnte Routine und mit neuen Profi-Partnern mussten sie sich auf völlig andere Dynamiken einstellen.

Für gute Laune sorgte Ross Antony, der gemeinsam mit Alexandru Ionel eine energiegeladene Salsa aufs Parkett legte. Die Jury lobte vor allem den Unterhaltungsfaktor - solide 24 Punkte waren der Lohn. Ebenfalls 24 Punkte holten Joel Mattli und Patricija Ionel mit einem kraftvollen Paso Doble.

Weniger rund lief es für Milano, der sich im langsamen Walzer sichtbar schwertat. Unsicherheiten und fehlendes Risiko führten zu nur 20 Punkten - ein erster Dämpfer an diesem Abend.

Für das Highlight der ersten Runde sorgte hingegen Jan Kittmann: Mit Ekaterina Leonova tanzte er einen gefühlvollen Wiener Walzer und wurde mit Standing Ovations sowie der Höchstwertung von 30 Punkten belohnt.

Auch Anna-Carina Woitschack zeigte sich in Topform: Ihr Charleston mit Valentin Lusin überzeugte durch Leichtigkeit und Präzision (27 Punkte). Nadja Benaissa punktete mit einem schwungvollen Jive an der Seite von Massimo Sinató (26 Punkte).

Weniger technisch, dafür umso unterhaltsamer präsentierte sich Gustav Schäfer im Paso Doble mit Zsolt Sándor Cseke - 21 Punkte spiegelten die gemischten Reaktionen der Jury wider.