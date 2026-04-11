Endlich wieder ein Freitagabend mit einer neuen Ausgabe von "Let's Dance"! Das dürften sich so einige Fans am 10. April gedacht haben. Nachdem die letzte reguläre Show wegen Fußball an einem Sonntag ausgestrahlt wurde und in der vergangenen Woche Karfreitag war, gab es jetzt endlich wieder die Promis mit ihren Tanzprofis auf dem ihnen angestammten Sendeplatz zu sehen. Trotzdem lief in Folge 5 vieles nicht so wie immer. Da Gustav Schäfer (37) mit seiner Band Tokio Hotel erst noch mit einem "Radio Regenbogen Award" im Europa-Park ausgezeichnet wurde, verspätete sich der Schlagzeuger deutlich. Daneben konnte das Moderationsduo Daniel Hartwich (47) und Victoria Swarovski (32) gleich zu Beginn verkünden, dass das "Let's Dance"-Paar Renata (38) und Valentin Lusin (39) sein zweites Kind bekommen hat. Die kleine Tessa ist am 9. April zur Welt gekommen, wie die beiden wenige Stunden vor Beginn der neuen Ausgabe bei Instagram mitgeteilt haben. Später stand bei RTL (auch via RTL+) auch noch ein besonderes Jubiläum für Joachim Llambi (61) und eine ungewöhnliche Interaktion mit dem Publikum an. Ein Promi musste allerdings wie gewohnt am Ende der Sendung gehen.

Aus einem Brauereipferd wird keinen Galopper Als erster Promi des Abends sollte sich der Entertainer Ross Antony (51) mit Mariia Maksina (28) beweisen. Eine Samba sorgte laut Juror Jorge González (58) für einen "sehr guten Anfang heute". Trotz einiger Schwächen sei das Ganze lebendig und freudig sowie "ein schöner Auftakt" gewesen, befand auch Llambi und vergab zusammen mit seinem Kollegen und Motsi Mabuse (44) insgesamt 21 Punkte. Jene schwärmte im Anschluss von Schauspielerin Esther Schweins (55) als Vorbild für Frauen ihres Alters, die sich oft in der Show nicht richtig trauten, voll zur Sache zu gehen. Ihr Tango mit Massimo Sinató (45) war für González ihr bisher bester Tanz der Staffel und so bekam das Duo auch 22 Zähler. Rapper Milano (27) und Marta Arndt (36) legten bei ihrem Slowfox noch einen drauf. "Yes, du hast geliefert", meinte Mabuse, die dem 27-Jährigen ein gewisses "Wawawumm" bescheinigte. Die "super charmante" Darbietung brachte den beiden daher auch 24 Punkte ein. Content Creator Willi Banner (31) und Patricija Ionel (31) konnten da leider nicht mithalten. Er müsse "trainieren, trainieren, trainieren", erklärte González. Llambi kommentierte wenig charmant, dass man "aus einem Brauereipferd keinen Galopper machen" könne. 15 Zähler.

Keine zehn Punkte und 20 Jahre Die anschließende Rumba von Schauspieler Jan Kittman (42) und Kathrin Menzinger (37) kam da bei der Jury schon deutlich besser an - vor allem aber bei einer Dame namens Elena aus dem Publikum. Als diese bei der Kritik von Llambi dazwischenrief, forderte er die Frau auf, schnurstracks zum Pult zu kommen. Die Zwischenruferin sollte schließlich sogar auf dem Jurystuhl Platz nehmen und Llambis Punktekelle hochhalten. Hartwich stachelte sie an, die von ihr geforderten zehn Punkte zu geben, was Elena schließlich tat - und das nachdem sie Llambi auch noch geduzt hatte. Der Juror korrigierte die Wertung schließlich etwas nach unten, weshalb insgesamt 24 statt 26 Zähler vergeben wurden. Vor dem sechsten Tanz wurde ein besonderes Jubiläum gefeiert. Schon seit der ersten Staffel im Jahr 2006 sitzt Llambi hinter dem Pult - und damit seit 20 Jahren. Niemand anderes vor der Kamera bringt so viel "Let's Dance"-Erfahrung mit. Daneben ist er ohne Zweifel einer der Pfeiler der Sendung, weshalb er sich zum Jubiläum selbst von Hartwich umarmen lassen durfte und sich ausnahmsweise etwas emotional zeigte. Altersmilde wolle er aber auch künftig "definitiv nicht" zeigen. Das bewies er auch direkt im Anschluss beim Paso Doble der Influencerin Bianca Heinicke (33) mit Zsolt Sándor Cseke (38). Während die anderen beiden je acht Punkte vergaben, zückte der als besonders kritisch bekannte Llambi nur die Kelle mit fünf Zählern. Die Vorstellung sei ihm zu aggressiv gewesen: "Das war nicht Paso Doble getanzt, das war Paso Doble gearbeitet." Bei den folgenden Tänzen hatte aber auch Llambi kaum bis gar nichts zu meckern.

Zweimal die 30 Punkte Mit Evgeny Vinokurov (35) konnte sich die Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) ganze 27 Punkte abholen, bevor die beiden Highlights des Abends anstanden. No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43) und Vadim Garbuzov (38) zeigten sich in Topform. Mabuse fand den Charleston "genial, wirklich" und so war es kein großes Wunder, dass die beiden sich die zweiten vollen 30 Punkte der Staffel sichern konnten. Bis dato war es für die Jurorin sogar der Tanz des Abends. Der Sportler Joel Mattli (31) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) übertrafen jedoch die ohnehin hohen Erwartungen des Publikums noch, nachdem sie schon in der letzten Show alle Zähler abgeräumt hatten. Die gesamte Jury erhob sich für Standing Ovations. "Das war nicht nur gut getanzt, das war einfach wunderschön", erklärte González. Und Llambi wurde schon fast romantisch. Ihm habe besonders gut gefallen, wie Mattli seiner Tanzpartnerin trotz eines hochemotionalen Tanzes ein kleines Lächeln während des Auftritts geschenkt hatte. Dieser schöne Moment bescherte den beiden abermals 30 Punkte. Und auch der letzte Tanz des Abends sollte außergewöhnlich werden. Schäfer schaffte es zu seinem Charleston mit Anastasia Maruster (28) rechtzeitig ins Studio und verzauberte vor allem Mabuse. "Du tanzt und die Sonne geht auf", befand sie und erklärte: "Meinem Herz geht es gut." Die 27 Punkte, die es dafür gab, waren auch eine fast beispiellose Steigerung, denn in der letzten Show hatten die beiden nur 15 Punkte erhalten. Eine Überraschung gab es auch zum Ende der Show noch einmal. Willi Banner und Patricija Ionel, die mit Abstand die wenigsten Punkte geholt hatten, mussten sich nicht verabschieden. Stattdessen mussten Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Cseke Abschied nehmen.