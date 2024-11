Tanzend in die Festtage: Auch in diesem Jahr lässt sich RTL nicht die Gelegenheit entgehen, kurz vor Weihnachten die festliche Stimmung mit einem "Let's Dance"-Special einzuläuten. Am 12. November hat der Kölner Sender den Sendetermin für "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" bekannt gegeben.