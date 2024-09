Dank einer Sondergenehmigung darf die noch unter Hausarrest Stehende an "Dancing With The Stars" teilnehmen.

Ob sie zum "Jailhouse Blues" das Tanzbein schwingen wird? Die verurteilte Hochstaplerin Anna Sorokin (33) soll offenbar an der Show "Dancing With The Stars", dem US-Pendant von "Let's Dance", teilnehmen. Das berichtet die "New York Post". Demnach habe Sorokin eine Sondergenehmigung erhalten, um an der anstehenden 33. Staffel des Formats mitzuwirken. Schließlich befindet sich die 33-Jährige noch immer unter juristisch angeordnetem Hausarrest und darf eigentlich ihre Heimatstadt New York City nicht verlassen.

Auftritt mit Fußfessel "Dancing With The Stars" wird aber in Los Angeles aufgezeichnet - also am genau anderen Ende der USA. Sorokins Sprecherin hat laut des Berichts zudem bestätigt, dass ihr die Fessel eigentlich nur erlaubt, sich in einem Radius von 70 Meilen (etwa 112 Kilometer) von ihrer Wohnung in New York City zu entfernen. Zwischen NYC und L.A. liegen allerdings knapp 2.800 Meilen. Wie genau die Sonderregelungen für den TV-Auftritt aussehen, wurde demnach nicht mitgeteilt. Damit Sorokin aber nicht klammheimlich in ein anderes Land abtanzt, wird sie auch während ihrer Auftritte eine elektronische Fußfessel tragen müssen, heißt es weiter.

Der "Soho Grifter" schwingt das Tanzbein Sorokin war 2017 wegen Betrugs verhaftet und 2019 zu einer Gefängnisstrafe von mindestens vier Jahren verurteilt worden. Der Vorwurf: Sie habe sich als deutsche Millionenerbin Anna Delvey ausgegeben und sich so in der Manhattaner High-Society Dienstleistungen und Güter im Wert von über 200.000 US-Dollar erschlichen. Dies brachte ihr den Spitznamen "Soho Grifter" ("Soho Schwindlerin") ein. Zuletzt befand sie sich wegen einer abgelaufenen Aufenthaltsgenehmigung in US-Abschiebehaft. Einer breiten Masse an Menschen sind Anna Sorokins Verbrechen aufgrund der Netflix-Serie "Inventing Anna" bekannt geworden. Die neunteilige Miniserie, die im Februar 2022 beim Streamingdienst veröffentlicht wurde, erzählt eine fiktionalisierte Version von Sorokins Machenschaften. Schauspielerin Julia Garner (28) verkörpert in der Netflix-Produktion, die auf dem Artikel "How Anna Delvey Tricked New York's Party People" von Redakteurin Jessica Pressler basiert, Anna Sorokin/Delvey.