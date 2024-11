"Let's Dance"-Weihnachtsspecial 2024: Diese Stars sind Gäste

Die Tanzfläche wird zur Weihnachtsbühne: Am 20. Dezember lädt RTL zum großen "Let's Dance"-Weihnachtsspecial . Sechs prominente Tanzpaare wollen sich in der festlich geschmückten Arena den begehrten Titel "Christmas Dancing Star" ertanzen. Wie der Sender jetzt bekannt gab , sind unter anderem der diesjährige "Dancing Star" Gabriel Kelly (23) mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) dabei sowie die Fan-Lieblinge aus der jüngsten Show, Comedian Tony Bauer (29) und Anastasia Stan (27).

Auch Reality-Star Evelyn Burdecki (36) wird gemeinsam mit Vadim Garbuzov (37) ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Influencerin Julia Beautx (25) und Zsolt Sándor Cseke (36), Moderatorin Amira Aly (32) und Valentin Lusin (37) sowie das Tanzpaar René Casselly (28) und Kathrin Menzinger (36) - das den 2022 in der regulären Show triumphierte.

Guter Zweck im Fokus

Der Sieger oder die Siegerin darf sich nicht nur über den Titel "Christmas Dancing Star 2024" freuen - die Siegprämie in Höhe von 10.000 Euro geht auch an einen guten Zweck. Im vergangenen Jahr konnte sich "Let's Dance"-Star Anna Ermakova (24) den Sieg sichern. Die Tochter von Boris Becker (57) und Angela Ermakova (geb. 1968) war mit Profitänzer Lusin angetreten, mit dem sie auch in der regulären Ausgabe zum "Dancing Star 2023" wurde.