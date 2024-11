Zum vierten Mal in Folge wird Andy Borg (64) in seiner Schlagershow mit prominenter Unterstützung Spenden sammeln. Am Freitag, den 22. November 2024, zeigt der SWR um 20:15 Uhr die Sendung "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg", wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gibt. In der dreistündigen Live-Show treten Promis aus der Schlagerbranche für den guten Zweck auf und nehmen für die vorgestellten Hilfsprojekte am Spendentelefon Platz.