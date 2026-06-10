"Letzter Tropfen": So geht es im Altaussee-Krimi weiter

im Juni 2026 starteten die Dreharbeiten für den siebten Altaussee-Krimi . ServusTV setzt mit "Letzter Tropfen" die beliebte Reihe weiter fort. Für Idee, Regie und Drehbuch zeichnet erneut Regisseur Julian Roman Pölsler ("Die Wand", "Polt"-Krimis) verantwortlich. Johannes Zeiler übernimmt, wie schon im sechsten Teil, die Hauptrolle von Kommissar Franz Gasperlmaier. Neu dabei: Angela Ascher als Frau Kommissarin Doktor Gwendolyn Grün. Nicole Beutler ist außerdem wieder als Postenkommandantin Gerlinde Herr zu sehen. Als Buchvorlage dient wie gewohnt Herbert Dutzlers Bestseller.

Worum geht es in "Letzter Tropfen"?

Aufruhr in der Showbranche! Und das ausgerechnet in Altaussee! Bei den Dreharbeiten zu einer Castingshow wird der Set-Fotograf ertrunken im Altausseersee aufgefunden. Der letzte Tropfen eines Felgenputzmittels hat ihn K.o. geschlagen. Aber nicht nur er wird Opfer eines Rachefeldzuges, sondern auch noch zwei weitere Mitarbeiter der Show: ein Model und die sendungsverantwortliche Moderatorin werden ermordet. Dem gemütlichen Dorfpolizisten Franz Gasperlmaier (Johannes Zeiler) und der vom Polizeikommando aus Graz mit ihrem Motorrad angereisten Frau Kommissarin (Angela Ascher) gelingt es mit Beharrlichkeit, Scharfsinn und der nötigen Portion Humor, die Fälle zu lösen, damit wieder Frieden einkehren kann in der Idylle des Salzkammerguts.