Das sagt Lewis Capaldi zur Netflix-Doku

Am 18. März hat der schottische Singer-Songwriter das Lied "How I'm Feeling Now" veröffentlicht, als Reminder zu dem anstehenden Dokumentarflm über ihn. In der Beschreibung des YouTube-Videos richtet er sich an seine Fans und verdeutlicht, wie unglaublich wichtig ihm diese Doku ist. Auch seinen charmanten, schottischen Humor lässt er in der Ansprache zum Glück nicht missen:

"Hallo, ich bin's, Lewis hier...

Als sich mir die Gelegenheit bot, einen Dokumentarfilm zu drehen, habe ich sehr gezögert. Ich glaube, weil ich in Interviews, auf der Bühne oder in den sozialen Medien ziemlich offen über viele Dinge spreche, gehen die Leute davon aus, dass sie viel über mich und mein Leben wissen, aber in Wirklichkeit behalte ich vieles lieber für mich. Jetzt, wo dieser Film, an dem ich zweieinhalb Jahre gearbeitet habe, endlich herauskommt, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht wahnsinnig nervös wäre.

Ich habe das Gefühl, dass es darin viele Dinge gibt, über die ich noch nicht gesprochen habe, und in Wahrheit ist der ganze Film viel intimer geworden, als ich es mir je vorgestellt habe, so dass ich mich in einer besonders verletzlichen Position befinde. So nervös ich auch bin, ich freue mich wirklich darauf, ihn mit der Welt zu teilen.