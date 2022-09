Wer will nicht mehr über das Privatleben von den großen Stars erfahren? Was bewegt sie in ihrem Alltag, womit haben sie zu kämpfen und wie schaffen sie es, ein Leben im Rampenlicht zu führen? Gerade weil so viele Menschen das Leben von Promis so spannend finden, erfreuen sich Dokus, die diese Themen abdecken, in den letzten Jahren großer Beliebtheit. Egal, ob Jennifer Lopez, Justin Bieber, Lady Gaga, Beyoncé oder Madonna – das Angebot nach Star-Porträts steigt gewaltig.

Nun reiht sich auch Selena Gomez zu den MusikerInnen, über die eine intime und spannende Dokumentation gedreht wurde. Der Pop-Star hat auf Instagram einen ersten Teaser zu "Selena Gomez: My Mind & Me" veröffentlicht, in der man erkennen kann, dass die Doku nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern einen tiefgehenden Einblick in das berufliche und private Leben von Selena Gomez geben wird.