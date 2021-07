Die neuen Folgen von "Liebesg'schichten und Heiratssachen" laufen montags von 12. Juli bis 6. September sowie am Mittwoch, den 27. Oktober, um 20.15 Uhr auf ORF 2.

Auch auf der Suche nach der großen Liebe? Man kann sich schon für die 26. Staffel unter [email protected], unter 0800/4430140 oder per Brief an ORF, Würzburggasse 30, 1136 Wien mit Kennwort "Liebesg'schichten" bewerben.