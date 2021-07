"Liebesg'schichten und Heiratssachen": 25. Staffel steht bevor

Neue Folgen

Neun Folgen werden montags um 20.15 Uhr ausgestrahlt, die zehnte, in der Bilanz gezogen wird, läuft nach einer Pause am 27. Oktober. Wie gewohnt stehen in der ersten Folge, die am Montagabend vor Journalisten präsentiert wurde, Persönlichkeiten aus ganz Österreich vor der Kamera. Da ist Susanna aus Wien, die Horrorfilme liebt und gerne Leichenbestatterin geworden wäre ("Ich bin aber in frühen Jahren in die Wurstabteilung gekommen"), Pensionist und FKK-Anhänger Charly aus der Steiermark, dessen große Liebe jung gestorben ist und Rauchfangkehrer Guido aus Oberösterreich, dessen erste Frau fremdgegangen ist.