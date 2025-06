An dem putzigen blauen Monster aus dem All gibt es an den Kinokassen kein Vorbeikommen: "Lilo & Stitch" ist auf Erfolgskurs. Jetzt hat die Produktionsfirma Walt Disney Pictures auf deren Instagram-Account bereits die Produktion der Fortsetzung verkündet: "'Lilo & Stitch 2' ist in Arbeit".

Stitch entfüllt das Geheimnis

In einem kurzen Video fährt die Plüschfigur Stitch einige Runden über das Gelände des Filmstudios in einem pinken Mini-SUV mit dem Kennzeichen "2 Fast" (also "zu schnell"). Die Bremsspuren, die er hinterlässt, ergeben aus der Vogelperspektive den Schriftzug "Lilo & Stitch 2". In der Bildunterschrift heißt es: "Wir hätten wissen müssen, dass er kein Geheimnis für sich behalten kann. Lilo & Stitch 2 ist in Arbeit."

Die Fortsetzung wurde damit nur fünf Wochen nach internationalem Kinostart bekanntgegeben. Teil zwei vom Realfilm-Remake des gleichnamigen Animationsfilms aus dem Jahr 2002 befinde sich aber noch in der Entwicklungsphase. Nicht bekannt ist laut "Deadline", ob die Darsteller Chris Sanders alias Stitch, Kinderschauspielerin Maia Kealoha alias Lilo oder der oscarnominiere Regisseur Dean Fleischer Camp wieder an Bord sein werden.