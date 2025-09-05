Eine Welle aus Spaß und Lachen rollt nun auch zum Streamen an, denn der Live-Action-Hit "Lilo & Stitch" ist seit dem 3. September exklusiv auf Disney+ zu sehen. Diese Neuinszenierung des Disney Animationsklassikers bringt frischen Wind in die herzerwärmende und urkomische Geschichte von Lilo und ihrem ungewöhnlichen adoptierten "Haustier" Stitch.

Darum geht es in "Lilo & Stitch"

Als das einsame Mädchen Lilo den wilden außerirdischen "Welpen" Stitch adoptiert, hilft Stitch dabei, Lilos zerrüttete Familie zu retten – aber nicht, ohne die hawaiianischen Inseln mit seinen chaotisch-lustigen Eskapaden völlig auf den Kopf zu stellen.

Üppige tropische Landschaften sorgen für ein visuelles Erlebnis, das so warmherzig ist wie die "gefundene Familie", die Lilo und Stitch gemeinsam erschaffen und zollen dabei der Kultur und Schönheit Hawaiis auf eine authentische Art und Weise Respekt.

Regie bei "Lilo & Stitch" führte der Oscar-nominierte Dean Fleischer Camp. In den Hauptrollen sind Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance und Zach Galifianakis zu sehen und Maia Kealoha gibt ihr Schauspieldebüt.