Lily Collins (36) wird die Hollywood-Ikone Audrey Hepburn in einem neuen Spielfilm verkörpern . Wie die Schauspielerin am 23. Februar 2026 via Instagram bestätigte, wird das Projekt die Entstehungsgeschichte des Klassikers "Frühstück bei Tiffany" (1961) beleuchten.

Langjähriges Projekt

Laut Collins befindet sich der Film bereits seit fast zehn Jahren in der Entwicklung. Sie sei "geehrt und ekstatisch". Die Schauspielerin, die vor allem durch die Netflix-Serie "Emily in Paris" bekannt ist, erklärte in ihrem Post, dass sie zeitlebens eine große Bewunderung für Hepburn empfunden habe. In der Vergangenheit hatte Collins bereits mehrfach bei Fotoshootings und öffentlichen Auftritten optisch Bezug auf den ikonischen Stil Hepburns genommen.

Die Nachricht begleitete sie mit einem Foto von Hepburn und einem "Deadline"-Artikel, der die News bestätigt. Demnach wird das Drehbuch von Alena Smith verfasst, als literarische Vorlage dient das Sachbuch "Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman" von Sam Wasson.

Der Film soll einen Blick hinter die Kulissen der berühmten Produktion von 1961 werfen. Dabei werden voraussichtlich auch folgende Persönlichkeiten thematisiert: Truman Capote, der die Literaturvorlage lieferte, Regisseur Blake Edwards, Kostümdesignerin Edith Head und George Peppard, Hepburns Filmpartner in der Rolle des Paul Varjak.