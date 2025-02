Angelina Jolie erzählt dieselbe Szene aus ihrerm Blickwinkel folgendermaßen: "Als Pablo fragte: 'Kannst du singen?', dachte ich, 'Klar, ein bisschen.' Aber die eigentliche Wahrheit war, dass ich lernen musste, wie man Opern singt. Pablo sagte: 'Du musst lernen, wie man Opern singt, denn wenn wir mit der Kamera nah an Deinem Gesicht dran sind, müssen wir erkennen, dass der Gesang ein Teil von ihr ist.' Ich habe also zunächst sechs oder sieben Monate lang Unterricht genommen, um wirklich singen zu können , Italienisch zu lernen, die Oper zu studieren und zu verstehen, mich völlig zu vertiefen"

Für Larrain war Jolie von vornherein die Idealbesetzung und er macht ihr ein großes Kompliment, wie man in den Presseunterlagen zu seinem Film nachlesen kann: "Angie fiel es nicht schwer, Maria Callas zu sein und dieses Gewicht zu stemmen, eben, weil sie es ja in sich trägt. Sie hat die Vorbereitung auf die Rolle sehr ernst genommen. Ich sagte zu ihr: 'Die beste Vorbereitung für diese Rolle ist eigentlich zu singen.'"

Jolies und Callas' Stimme verschmelzen miteinander

Doch wieviel ist von Jolies Singstimme im fertigen Film dann überhaupt zu hören? Opernfans werden natürlich sofort den akustischen Unterschied erkennen, obowhl laut der Film Larrain "ein mehrschichtiges Stück ist, das verschiedene Stimmen

hat." Er erklärt das näher: "Angie absolvierte verschiedene Phasen der

Vorbereitung. Zu Beginn arbeitete sie mit Opernsängern und Trainern zusammen, die ihr halfen, die richtige Haltung, Atmung, Bewegung und den Akzent zu finden. Sie hat ganz bestimmte Opern oder Arien gesungen und die meisten davon sind auf Italienisch. Man muss sie richtig singen und die Tonhöhen erreichen. Wir haben Angies Stimme aufgenommen, ihre Atmung, alles. Es gibt Momente in einem Stück des Films, in dem man Maria Callas in ihrer Blütezeit hört und das meiste, was man vernimmt, ist wirklich die Callas. Aber es gibt immer auch ein Fragment von Angelina und dann ist es manchmal mehr Angelina als Callas."

Jolias Gesangstrainerin Lori Stinson trägt ebenfalls ihre Erinnerungen zu dem Projekt bei: "Ich war bei den Dreharbeiten dabei, als sie in einem

kleinen Theater in Griechenland zum ersten Mal eine Arie sang. Sie trug ein Headset, um zu den Aufnahmen von Maria Callas mitzusingen, ich trug ein Headset, um sie zu dirigieren. Es war magisch. Wir haben auch sehr hart an "Vissi D’arte" aus "Tosca" gearbeitet, ein Stück, das wegen der lang gehaltenen hohen Töne am Ende der Arie sehr schwierig ist. Wir haben regelmäßig daran gefeilt, sowohl beim Singen als auch beim Analysieren der Charaktere, um sicherzustellen, dass Angelina die nötige Ausdauer hat, um sie zu singen. Und das hat sie."

