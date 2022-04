"Lincoln Lawyer"-Trailer: Netflix-Serien-Anwalt nach Bestseller

Roman-Vorlage von Michael Connelly

In weiteren Rollen sind Jazz Raycole ("Perception"), Angus Sampson ("The Walking Dead"), Christopher Gorham, Ntare Guma Mbaho Mwine, Michael Graziadei sowie Jamie McShane ("Sons of Anarchy") zu sehen. "The Lincoln Lawyer" wurde von Autor und Produzent Kelley gemeinsam mit Showrunner Ted Humphrey entwickelt.

Als Vorlage für die erste Staffel dient der zweite Band "So wahr uns Gott helfe" aka. "The Brass Verdict" der Buchreihe, während der Kinofilm mit Matthew McConaughey den ersten Roman aus dem Jahr 2005 adaptierte. Michael Connellys Vorlage umfasst aktuell sechs Bände.

Auch die "Bosch"-Krimi-Serie auf Amazon Prime basiert auf den Werken des Autors.

Hier geht's direkt zur "Bosch"-Serie!

Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!

"The Lincoln Lawyer" wird am 13. Mai auf Netflix starten.