Viele offene Fragen zum Serienprojekt

Derzeit bleiben noch viele Fragen offen: Soll wieder stilecht mit dem ersten Roman "The Girl with the Dragon Tattoo" gestartet werden? Wird man sich ausschließlich auf Larssons Romane konzentrieren oder auch jene der Nachfolge-Autor:innen David Lagercrantz und Karin Smirnoff miteinbeziehen? Und vor allem: Wer wird nun in die Rolle von Lisbeth Salander schlüpfen?

Die US-Filmversionen hatten keinen großen Erfolg, aber womöglich brauchen die Geschichten ja viel mehr Raum, um sich richtig entfalten zu können. Darum könnten die Serienpläne genau der richtige Weg sein, um ein Salander-Revival einzuläuten. Umso wichtiger ist nun die Wahl der passenden Hauptdarstellerin. Es bleibt – ganz im Stil von Larsson – spannend ...