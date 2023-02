Puls 4 und Zappn TV hat eine neue (politische) True-Crime-Serie am Start: "Litvinenko" startet als deutschsprachige Free-TV-Premiere am 8. Februar um 20.15 Uhr (bei Zappn TV ist sie sogar bereits seit 2. Februar zu sehen). Die Hauptrolle spielt der britische Darsteller David Tennant, bekannt aus "Dr. Who", "Jessica Jones" und "Broadchurch".

Hier ist der Trailer: