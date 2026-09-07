„Local Hero Bingo!“: Das wird die neue Quizshow auf RTL+

Bingo erlebt ein Comeback – und bekommt jetzt eine eigene Bühne auf RTL+. „Local Hero Bingo!“ startet am 27. September 2026. In jeder Folge spielen zwei Ehrenamtliche um einen Gewinn für ihre Organisation. Dabei rückt die Show die Menschen in den Mittelpunkt, die sich in Nordrhein-Westfalen tagtäglich ehrenamtlich engagieren.

Moderator Amiaz Habtu („Die Höhle der Löwen“) und Außenreporterin Luisa Charlotte Schulz („NightWash“) präsentieren die Show und die wöchentlichen Gewinnzahlen der neuen WestLotto-Lotterie. Die neue Lotterie richtet sich neben der bestehenden WestLotto-Kundschaft gezielt an eine jüngere Zielgruppe.