„Local Hero Bingo!“: Das wird die neue Quizshow auf RTL+
Bingo erlebt ein Comeback – und bekommt jetzt eine eigene Bühne auf RTL+. „Local Hero Bingo!“ startet am 27. September 2026. In jeder Folge spielen zwei Ehrenamtliche um einen Gewinn für ihre Organisation. Dabei rückt die Show die Menschen in den Mittelpunkt, die sich in Nordrhein-Westfalen tagtäglich ehrenamtlich engagieren.
Moderator Amiaz Habtu („Die Höhle der Löwen“) und Außenreporterin Luisa Charlotte Schulz („NightWash“) präsentieren die Show und die wöchentlichen Gewinnzahlen der neuen WestLotto-Lotterie. Die neue Lotterie richtet sich neben der bestehenden WestLotto-Kundschaft gezielt an eine jüngere Zielgruppe.
Spielshow mit Quiz, Bingo und Ehrenamt
Die neue Spielshow ist jeden Sonntag ab 18 Uhr frei auf RTL+ abrufbar und verbindet Quiz, Reportage und die aktuellen Bingo-Zahlen. Moderator Amiaz Habtu begrüßt pro Folge zwei Ehrenamtliche, die für ihre Organisation um über 5.000 Euro spielen. Die Kandidat:innen quizzen sich dabei in drei Runden durch Frage-Kategorien wie „Hömma!“, „Tierisch“, „Schmeckt’s?“, „Ehrensache“ oder „Gute Unterhaltung“. Alle Fragen drehen sich rund um Nordrhein-Westfalen.
Zwischen den Spielrunden werden in drei Blöcken die 25 wöchentlichen Gewinnzahlen der Lotterie „Local Hero Bingo!“ präsentiert. Außenreporterin Luisa Charlotte Schulz bringt außerdem die Geschichten hinter den Kandidat:innen in die Show: In kurzen Reportagen begleitet sie engagierte Menschen aus Nordrhein-Westfalen bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz – von Jugendarbeit und Tierschutz über Sport- und Kulturprojekte bis hin zu sozialen Initiativen und Nachbarschaftshilfe.