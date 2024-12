Die Sky-Miniserie "Lockerbie: A Search for Truth" mit Colin Firth schildert die Ereignisse nach der Katastrophe und ihre Folgen und ist ein intimer Bericht über einen Mann, einen Ehemann und einen Vater, der im Gedenken an seine Tochter und auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit alles riskiert. Hier ist der Trailer dazu:

Am 21. Dezember 1988 kamen 259 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben, als der Pan-Am-Flug 103 von London nach New York 38 Minuten nach dem Start über Lockerbie explodierte. Auch elf Einwohnerinnen und Einwohner verloren ihr Leben, als das Flugzeug über der kleinen schottischen Stadt abstürzte.

Darum geht es in "Lockerbie: A Search for Truth"

Oscarpreisträger Colin Firth und Catherine McCormack spielen Jim und Jane Swire, die 1988 beim Bombenanschlag auf den Pan-Am-Flug eine Tochter verloren haben. Die Serie erstreckt sich über drei Jahrzehnte und zeigt, wie ein Vater, getrieben von Liebe und Verlust, alles riskiert. Inmitten internationaler Konflikte und Verschwörungen stellt Jim Swire lang gehegte Überzeugungen und Loyalitäten in Frage und führt eine kontroverse Kampagne für Wahrheit und Gerechtigkeit. Diese bringt ihn auch in die Wüsten Libyens, wo er Oberst Muammar Gaddafi trifft. "Lockerbie: A Search for Truth" zeigt die verheerenden Auswirkungen des Lockerbie-Attentats auf Jim und Jane Swire, ihre Familie und die Familien der Opfer in aller Welt.