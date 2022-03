"The Staircase": True-Crime-Serie mit Colin Firth auf Sky

Auf Netflix tummeln sich seit geraumer Zeit True-Crime-Produktionen aller Art, spätestens seit "Der Tinder-Schwindler" und "Inventing Anna" sind Menschen mit moralischer Vieldimensionalität (um es mal so auszudrücken) in aller Munde.

Nun springt auch HBO Max (und in unseren Breiten somit auch Sky) auf den Wahre-Verbrechen-Zug auf – mit "The Staircase" setzt man auf eine Serie mit Top-Stars, die ihre Wurzeln wiederum auf Netflix hat: Die fesselnde und schockierende Geschichte basiert nämlich auf der Doku "The Staircase: Tod auf der Treppe", die beim roten Streaming-Giganten zu sehen ist.