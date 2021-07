Thanos-Schöpfer lehnt Copter ab

Übrigens gab es bereits in "Avengers: Endgame" einen kurzen Verweis auf den Thanos Copter. In einem Gespräch mit "Digital Spy" hat Thanos-Schöpfer Jim Starlin 2019 verraten, wie unangenehm ihm dieser Hinweis gewesen ist.

"Dass die Macher da eine Waffe zeigen, die durch den Thanos Copter inspiriert wurde, ist die einzige Sache, die ich ihnen niemals vergeben kann. Dieser Heli wurde einst von Larry Lieber für eine Kinder-Serie namens 'Spidey Super Stories' erfunden. Thanos machte da die Gegend unsicher, indem er Banken ausraubte und dafür den gelben Helikopter verwendete, auf dessen Seite in großer Schrift sein Namenszug zu lesen war, was ich immer als sehr komisch empfunden habe. Ich hatte insgeheim gehofft, niemand könnte sich mehr an den Thanos Copter erinnern und dann haben sie ihn in 'Endgame' zitiert. Ein paar Autoren haben gedacht, ich sei dafür verantwortlich gewesen, und ich habe das immer heftig zurückgewiesen."