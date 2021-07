"Loki"-Folge 4: Was bedeutet die geniale Credit-Szene?

Vielversprechende Loki-Varianten

Nun kommt auch endlich der lange erwartete Richard E. Grant als alter Loki ins Spiel. Seine Version gleicht dem klassischen Loki aus den 60er-Jahren, als diese Figur erstmals in den Comics auftauchte.

Daneben gibt es einen jungen Loki (Jack Veal aus "The End of the F**ing World"), der in den Comics auch als Kid Loki erscheint und Teil der "Young Avengers" wird.

Schließlich wäre da noch ein Schwarzer Loki (Deobia Oparei aus "Game of Thrones"), der einen Mjölnir-ähnlichen Hammer in der Hand hält – immerhin existiert auch eine Comic-Reihe, in der Loki tatsächlich Thors Hammer handhaben kann.

Als besonders bizarren Bonus gibt es dann sogar noch eine Baby-Alligator-Variante von Loki, die den goldenen Hörner-Schmuck trägt. Oder sollte das etwa nur das Haustier des kindlichen Loki sein?