Nachdem Marvel mit "WandaVision" und "The Falcon and the Winter Soldier" zwei Serien kurz nacheinander veröffentlicht hat, müssen sich Fans nur noch kurz gedulden, bis "Loki" erscheint. Am 9. Juni startet die Serie über den Prinzen von Asgard und nun wurde ein TikTok-Video veröffentlicht, in dem die unterschiedlichen Outfits des Titelhelden zu sehen sind.

Die Handlung der "Loki"-Serie findet während Lokis Ausbruch in "Avengers: Endgame" statt. Die Zeitreise der Avengers ist ein Warnsignal für die TVA (Time Variance Authority), die Loki schließlich festnimmt, aber ihm einen Deal vorschlägt, um seine Schuld zu begleichen. Er soll Agent Mobius M. Mobius dabei helfen, eine noch viel größere Gefahr als die zeitreisenden Avengers einzudämmen.