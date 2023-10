Weitere Fan-Lieblinge und ein Oscarpreisträger

Staffel zwei setzt nun nahtlos an die Geschehnisse der ersten sechs Episoden an. Was seine Suche nach der Wahrheit jedoch ungleich schwieriger macht, ist die Tatsache, dass sich Loki zunächst in einer "Zeitzerrung" befindet und deswegen unkontrolliert zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin- und herspringt ...

Neben dem erstaunlich tiefgründigen Fan-Liebling Loki reiften im Verlauf der nur sechs Folgen umfassenden ersten Staffel auch Wilsons Mobius und Sophia Di Martinos (39) Sylvie Laufeydottir - eine weitere Loki-Variante - zu interessanten Figuren heran. In einer Personalie legte man zum Auftakt von Staffel zwei bereits namhaft nach: "Indiana Jones"-Frechdachs und Oscarpreisträger Ke Huy Quan (52) ist inzwischen mit von der Partie. Wie passend: Der hatte den Goldjungen für seine Nebenrolle im schrägen "Everything Everywhere All at Once" erhalten, in dem ebenfalls schon munter durch alternative Realitäten gehüpft wurde.