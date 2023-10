Nach Staffel 2 ist Schluss ... oder?

Eigentlich war "Loki" von Beginn an als Serie mit zwei Staffeln zu je sechs Episoden geplant. Das bedeutet, dass es höchstwahrscheinlich keine dritte Season geben wird. Doch einige kreative Köpfe hinter der Serie lassen mit ihren Aussagen trotzdem aufhorchen und Fans hoffen.

So meinte Produzent Kevin Wright im Interview mit "Comicbook.com", dass aktuell bei Marvel sehr wohl darüber nachgedacht werde, wie man die Geschichten der TVA und Loki weitererzählen könne. Staffeln 1 und 2 seien Kapitel desselben Buches gewesen, so Wright. "Wir wollen dieses Buch abschließen und ich denke, es gibt noch viele weitere Bücher im Regal.“

Wright führte auch mit "Variety" ein Gespräch, in dem er sich bereits in die Karten das Staffelfinale betreffend blicken ließ. "Ich denke, es ist ein offenes Ende", so Wright. "Wir haben diese Staffel sicherlich nicht so entwickelt, dass wir gesagt haben: 'Wir müssen Staffel 3 vorbereiten' – so wie wir es bei Staffel 1 getan haben, wo es ein sehr spezifisches 'Hey, wir kommen zurück!' gab." Erneut betonte Wright auch hier, dass es noch viele Geschichten rund um Loki und die TVA gebe. Nachsatz: "In der 'Loki'-Welt und in anderen Welten, die mit der Figur Loki verbunden sind [...]."