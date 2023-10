Keine Showrunner, dafür Nachdrehs

Also haben Kevin Feige und Co. nun beschlossen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet, die Herangehensweise an ihre Serien zu ändern. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war die Serie "Daredevil: Born Again", mit der Feige so derart unzufrieden war, dass er das zuständige Kreativteam zurückgepfiffen und umfangreiche Neudrehs bestellt hat. So kann's nicht weitergehen, kam man in der Chefetage (endlich) drauf.

Bislang hat Marvel ausschließlich das Konzept der Miniserien verfolgt, die auf größere Ereignisse im MCU (sprich: Kinofilme) vorbereiten und hinarbeiten sollten. Eigene Showrunner gab es auch keine, für die jeweilige Serie zeichneten die Marvel-Filmproduzenten verantwortlich. Auch wurden per se (!) Nachdrehs eingeplant, um Fehler auszumerzen oder Storys eine andere Richtung zu verleihen. Ein durchgeplantes Drehbuch als (dramaturgische) Orientierungshilfe gab es für die Serien also nicht, gedreht wurde nur das Nötigste. Was sich mit Hausverstand gedacht nach purem Chaos anhört.