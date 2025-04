"LOL: Last One Laughing": Welche Gewinner gab's bisher?

Ab dem 17. April heißt es bei Prime Video wieder: Mundwinkel nach unten ziehen und auf keinen Fall lachen! Die Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" geht in ihre sechste reguläre Staffel und kann neben kompletten Frischlingen auch zwei "LOL"-Veteranen vorweisen. So oder so wird das Format am Ende einen neuen Sieger oder eine neue Siegerin vorweisen können - denn auch die beiden zurückkehrenden Stars konnten noch nicht triumphieren.

Wiederholungstäterin Hazel Brugger Denkbar knapp scheiterte Komiker Ralf Schmitz (50). In der fünften "LOL"-Ausgabe belegte er den zweiten Platz und musste sich lediglich der Gewinnerin Mirja Boes (53) geschlagen geben. Schmitz scheint also Blut geleckt zu haben und will es in seinem zweiten Anlauf nun schaffen. Sogar schon die vierte Teilnahme ist es bei Komikerin Hazel Brugger (31). In der dritten Staffel musste sie als Siebte die Segel streichen, ihre beste Platzierung hatte sie in Staffel vier, als sie Bronze holte. In Staffel fünf sprang dann wieder nur der fünfte Platz heraus. Hazel zählt mit ihren vier Teilnahmen an den regulären "LOL"-Ausgaben als größte Wiederholungstäterin. Anke Engelke (59) und Kurt Krömer (50) können zwar ebenfalls jeweils vier vorweisen, bei beiden ist jedoch das verkürzte Weihnachtsspecial von 2023 mitgezählt. Jeweils dreimal versuchten schon Olaf Schubert (57), Martina Hill (50), Carolin Kebekus (44) und Torsten Sträter (58) ihr Glück.

Er wurde zum ersten Gewinner Apropos Sträter: Der Stand-up-Komiker schrieb 2021 als erster Gewinner des Formats "LOL"-Geschichte. Staffel 2 konnte Grimassen- und Parodie-Meister Max Giermann (49) für sich entscheiden, danach war in Staffel 3 Anke Engelke an der Reihe. Staffel 4 hielt ein Novum bereit: Weil weder Kurt Krömer noch Michael Mittermeier klein beigaben, wurden sie von Moderator Michael Bully Herbig (56) beide zum Sieger ernannt. Und Staffel 5 holte dann Mirja Boes. In den beiden bisherigen Specials traten jeweils Zweierteams bei der Anti-Lach-Challenge an. Die Weihnachtsausgabe gewann das Dreamteam Anke Engelke und Bastian Bastewka (53). Beim Halloween-Special triumphierten etwas überraschend die Kaulitz-Brüder Bill und Tom (35). Somit ist Engelke der bislang einzige Star, der die Show zweimal gewinnen konnte.

Wer folgt 2025? Mit Ausnahme von Brugger und Schmitz sind in der sechsten Staffel ausschließlich Neulinge dabei. Schlager- und Showmaster Giovanni Zarrella (47), die Schauspieler Florian David Fitz (50) und Jürgen Vogel (56) sowie Entertainer Riccardo Simonetti (32) geben ihr Debüt in der Show. So auch Comedian und Moderator Till Reiners (40), Moderatorin Ariane Alter (39), Comedian und Moderator Lutz van der Horst (49) sowie Comedienne und Autorin Helene Bockhorst (37).