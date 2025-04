Gastgeber Michael Bully Herbig bringt auch in "LOL: Last One Laughing"-Staffel 6 zehn Entertainment-Stars zusammen, die sich einer besonderen Herausforderung stellen: In sechs Stunden gilt - null Lacher erlaubt! Die neue Staffel versammelt wieder absolute Ausnahmetalente, die nur ein Ziel haben: Die anderen zum Lachen bringen - koste es, was es wolle. Wer hier die Mundwinkel nicht unter Kontrolle hat, ist raus! Doch wann können wir diese Versuche zur Ernsthaftigkeit überhaupt sehen? Das ist der Episodenfahrplan auf Amazon Prime Video.