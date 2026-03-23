Das wohl härteste Comedy-Experiment Deutschlands kehrt zurück: "LOL: Last One Laughing" geht in die siebte Staffel! Zehn Stars der deutschen Entertainment-Szene ziehen erneut in das ikonische Set, um sich einer fast unmöglichen Herausforderung zu stellen: Alle anderen durch Stand-Up, Improvisation und vollen Körpereinsatz zum Lachen zu bringen, während sie selbst keine Miene verziehen dürfen.

Dieses Mal mit dabei sind: Die absoluten LOL-Profis Carolin Kebekus, Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker und Olaf Schubert. Wer die restlichen Plätze im Ensemble besetzt, bleibt vorerst ein Geheimnis.