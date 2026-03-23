"LOL: Last One Laughing" 2026: Wer ist heuer mit dabei
Das wohl härteste Comedy-Experiment Deutschlands kehrt zurück: "LOL: Last One Laughing" geht in die siebte Staffel! Zehn Stars der deutschen Entertainment-Szene ziehen erneut in das ikonische Set, um sich einer fast unmöglichen Herausforderung zu stellen: Alle anderen durch Stand-Up, Improvisation und vollen Körpereinsatz zum Lachen zu bringen, während sie selbst keine Miene verziehen dürfen.
Dieses Mal mit dabei sind: Die absoluten LOL-Profis Carolin Kebekus, Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker und Olaf Schubert. Wer die restlichen Plätze im Ensemble besetzt, bleibt vorerst ein Geheimnis.
Die Lach-Falle schnappt wieder zu
Das Prinzip bleibt gnadenlos: Zwei Lacher bedeuten das Aus. Während Veteranen wie Olaf Schubert oder Elton bereits wissen, worauf sie sich einlassen, bleibt die Spannung um die weiteren Neuzugänge hoch.
In sechs Episoden begleitet "LOL: Last One Laughing" die Teilnehmer bei ihrer Mission, ernst zu bleiben, während sie ihre Kollegen mit Stand-Up, Charakterkomik, Improvisation und vollem Körpereinsatz zum Lachen bringen wollen. Alles wird von über 40 Kameras eingefangen, während im Kontrollraum jede Regung überwacht wird. Die Regeln sind klar: Wer zweimal lacht, fliegt raus. Am Ende winken 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.