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"LOL: Last One Laughing" 2026: Wer ist heuer mit dabei

Michelle Hunziker, Elton, Carolin Kebekus, Max Giermann und Olaf Schubert im LOL-Studio
Franco Schedl
Franco Schedl
23.03.26, 13:03
Die ersten fünf Teilnehmer sind bestätigt. Staffel 7 von LOL startet am 14. Mai exklusiv bei Prime Video.

Das wohl härteste Comedy-Experiment Deutschlands kehrt zurück: "LOL: Last One Laughing" geht in die siebte Staffel! Zehn Stars der deutschen Entertainment-Szene ziehen erneut in das ikonische Set, um sich einer fast unmöglichen Herausforderung zu stellen: Alle anderen durch Stand-Up, Improvisation und vollen Körpereinsatz zum Lachen zu bringen, während sie selbst keine Miene verziehen dürfen.

Dieses Mal mit dabei sind: Die absoluten LOL-Profis Carolin Kebekus, Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker und Olaf Schubert. Wer die restlichen Plätze im Ensemble besetzt, bleibt vorerst ein Geheimnis.

"LOL: Last One Laughing": Welche Gewinner gab's bisher?

Die Lach-Falle schnappt wieder zu

Das Prinzip bleibt gnadenlos: Zwei Lacher bedeuten das Aus. Während Veteranen wie Olaf Schubert oder Elton bereits wissen, worauf sie sich einlassen, bleibt die Spannung um die weiteren Neuzugänge hoch.

In sechs Episoden begleitet "LOL: Last One Laughing" die Teilnehmer bei ihrer Mission, ernst zu bleiben, während sie ihre Kollegen mit Stand-Up, Charakterkomik, Improvisation und vollem Körpereinsatz zum Lachen bringen wollen. Alles wird von über 40 Kameras eingefangen, während im Kontrollraum jede Regung überwacht wird. Die Regeln sind klar: Wer zweimal lacht, fliegt raus. Am Ende winken 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.

Franco Schedl, film.at, fs