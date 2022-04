"LOL" 3: Hier siehst du die ersten 10 Minuten!

Im Video sieht man, wie die KandidatInnen in das rundumerneuerte Loft einziehen (was tatsächlich ein wenig wie "Big Brother" wirkt, wovon man sich aber nicht abschrecken lassen sollte). Die Anspannung ist allen mehr oder weniger ins Gesicht geschrieben – und auch so manche Überraschung, denn die Promis wissen im Vorfeld nicht, wer noch an der Sendung teilnimmt.

Besonders Michelle Hunziker hätte wohl niemand erwartet – und was es mit ihrem Hennen-Kostüm auf sich hat, erfahren wir auch schon sehr bald ... Wenn Nontschew singend mit dem Aufzug ins Loft hochfährt, kommen natürlich bittersüße Nostalgie-Gefühle auf. Anke sorgt Anke-typisch schon in den ersten Sekunden für gute Laune.

Und all die Requisiten, die die Promis mitschleppen, lassen in uns die Vorfreude noch mehr steigen. Wir dürfen uns wohl wieder auf allerlei verrückte Performance und Gesichtsentgleisungen freuen, die sogar Jim Carrey neidisch machen würden!

Was wir jetzt schon sagen dürfen: Mit dem berüchtigten Synapsengewitter-Gong geht es auch gleich lautstark und äußerst musikalisch los ...

Die ersten beiden Staffeln von "LOL: Last One Laughing" könnt ihr euch natürlich jetzt schon auf Amazon Prime Video ansehen. Hier geht's zur ersten Staffel! Und hier direkt zur zweiten Season!

Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!