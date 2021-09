Auch wenn man diesmal weiß, was in etwa passiert, ist "LOL: Last One Laughing" auch in der zweiten Staffel eine faszinierende und vor allem unterhaltsame Sozialstudie: Wer findet wen am lustigsten und wie verhält man sich, wenn wirklich alles um einen herum zum Kichern ist, man das aber nicht an sich ran lassen darf? Klaas zum Beispiel grantelt, um nicht lachen zu müssen, Martina geht auf Sicherheitsabstand. Die Highlights sind nach wie vor nicht die Gag-Auftritte, sondern die Versuche der KandidatInnen, den innerlich brodelnden Lachdrang zu unterdrücken. Der Spaß, aber auch das Leid aller, überträgt sich in jeder Minute problemlos auf die ZuschauerInnen.

Wenn die restlichen Folgen diesen (Un-)Humor-Level halten können, sind weitere Staffeln wohl so gut wie fix. "In meinem Vertrag steht, dass ich in allen Staffeln mitmache", zeigte sich Engelke bei der Pressekonferenz begeistert und lacht laut. Jetzt darf sie ja wieder.