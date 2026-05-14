Sechs Staffeln und zwei Specials lang war er der Mann, der ohne Strafe über alle lachen durfte. Doch mit dem Start der siebten Staffel von "LOL: Last One Laughing" am 14. Mai bei Prime Video ist diese Ära vorbei. Michael Bully Herbig (58) verlässt seinen angestammten Platz am Buzzer und begibt sich laut "Bild" dorthin, wo es wirklich wehtut: unter die Kandidaten. Das bedeutet für den Filmemacher und Komiker dieselben gnadenlosen Regeln wie für alle anderen. Wer zweimal lacht, fliegt raus. Kein Sonderstatus, kein Schutz durch den Moderatorenthron. Bully ist damit nicht mehr Beobachter des Spektakels, sondern mittendrin.

Horst Schlämmer übernimmt das Kommando Wer den nun vakanten Posten am Buzzer besetzt, ist mindestens ebenso spektakulär wie die Rollenverschiebung selbst: Hape Kerkeling (61) tritt als sein legendäres Alter Ego Horst Schlämmer auf den Plan. Der grummelige Provinzjournalist, der eigentlich seit Jahren als pensioniert gilt, kehrt damit in einem der gefragtesten deutschen Unterhaltungsformate zurück - und darf nun eine Runde Stars in die Knie zwingen.

Bully lobt seinen Nachfolger in höchsten Tönen Bully selbst gibt sich gegenüber "Bild" in seiner Einschätzung des neuen Gastgebers keine Blöße. Im Gegenteil: "Horst Schlämmer bringt einfach alles mit, was man als Aufpasser am LOL-Buzzer braucht: Schnelligkeit, Regelwissen, Durchsetzungsvermögen, physische Fitness und absolute Stressresistenz." Vor allem eine Eigenschaft hebt Herbig besonders hervor: "Sein Talent für klare Kommunikation dürfte allerdings seine größte Stärke sein!" Das Fazit des Hosts auf Abwegen fällt dennoch eindeutig aus: "'Host' Schlämmer ist ein echter LOL-Traum!"

Zehn Stars, 40 Kameras, kein Pardon In den sechs neuen Episoden treten insgesamt zehn Entertainment-Stars an - alle mit demselben Ziel: als letzter Unerschütterlicher den Raum ohne Lacher zu verlassen. Prime Video hat neben Bully bereits Torsten Sträter, Barbara Schöneberger, Martina Hill und Tedros "Teddy" Teclebrhan als prominente Kandidaten bekannt gegeben. Sie gesellen sich zu Michelle Hunziker, Elton, Carolin Kebekus, Max Giermann und Olaf Schubert.