"London Bridge" für "Too Much": Neues Musikvideo zum Fergie-Hit

Ab dem 10. Juli 2025 - und damit fast 20 Jahre nach Ersterscheinung - wird der Fergie-Song "London Bridge" wieder in aller Ohren sein – als Titelsong von Lena Dunhams neuer Netflix-Serie "Too Much". Allemal Grund genug, ein neues Video zu drehen, dieses Mal auf der echten London Bridge. Mit dabei: "Too Much"-Star Megan Stalter und, natürlich, The Dutchess herself, Fergie! Hier ist das Musikvideo: