"Too Much": Netflix-Serie von "Girls"-Schöpferin Lena Dunham

Worum geht's in "Too Much"?

Jessica (Megan Stalter) ist ein New Yorker Workaholic Mitte dreißig, die nach einer zerbrochenen Beziehung leidet, von der sie dachte, sie würde ewig halten. Als jeder Straßenzug in New York eine Geschichte ihres eigenen schlechten Verhaltens erzählt, ist die einzige Lösung, einen Job in London anzunehmen, wo sie "wie eine Brontë-Schwester" ein Leben in Einsamkeit führen will. Doch als sie Felix (Will Sharpe) kennenlernt, stellt sie fest, dass die ungewöhnliche Verbindung zwischen ihnen nicht zu ignorieren ist, auch wenn sie mehr Probleme schafft, als sie löst. Jessica und Felix müssen sie sich fragen: Sprechen Amerikaner:innen und Brit:innen eigentlich die gleiche Sprache?