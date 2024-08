"Longlegs": Was bedeutet der Titel des genialen Horrors mit Cage?

Nicolas Cage trägt in dem dunklen Serienkiller-Thriller einen seltsamen Namen. Was steckt dahinter?

Gerade macht sich Nicolas Cage in unseren Kinos daran, als ungewöhnlicher Serienkiller für Verstörung zu sorgen. Zugleich wird er dem Ruf gerecht, in seinen Rollen immer wieder zu überraschen und bis an die Grenzen zu gehen – für seine Performance als Longlegs hat er sich jedenfalls einen Oscar verdient. Doch was hat dieser Titel-Name eigentlich zu bedeuten? Wir wollen euch im folgenden Artikel verraten, was sich der Regisseur dazu gedacht hat.

Viele Fragen zu einer Figur In einem "Variety"-Interview gibt Regisseur Oz Perkins (Sohn des "Psycho"-Stars Anthony Perkins) über seine Motivationen Auskunft. Zunächst beschreibt er, wie er überhaupt auf die Figur gekommen ist: "Longlegs war ein Charakter, den ich ursprünglich versuchte, in anderen Projekten unterzubringen, an denen ich arbeitete. Wenn man pausenlos schreibt, schwirren einem immer die verrücktesten Ideen durch den Kopf und man fragt sich, was man damit anstellen soll. Diese Figur warf bei mir folgende Fragen auf: Ist er ein Geburtstagsclown? Ist er ein Puppenmacher? Handelt er mit ausgestopften Tieren? Oder mit Mini-Klavieren? Man beginnt sich darüber zu wundern, was für ein Typ das ist, der auf den Geburtstagspartys deiner Kids auftaucht, während man selber im Nebenzimmer sitzt und nicht so genau weiß, wie er die Kinder unterhält und was er zu ihnen sagt. Als ich mich dann für das Serienkiller-Thema entschieden hatte, wollte ich dieser Figur eine Chance geben."

Longlegs als besonderes Vintage-Wort Aber was hat der Name Longlegs nun eigentlich zu bedeuten? Auch darüber äußert sich Perkins: "Wir Autoren mögen einfach Worte. Uns gefällt, wie bestimmte Wörter klingen, aussehen, sich formen und anfühlen. Ja, es lässt an Daddy-Longlegs denken und verbreitet zugleich gruselig-krabbelige Vibes; aber für mich hört es sich auch extrem nach den 70ern an – fast wie ein Led-Zeppelin-Song oder sowas Grooviges, das an der Seite eines Vans stehen würde. Es fühlt sich an wie ein Vintage-Wort, mit dem die Leute heute nicht mehr viel herumwerfen würden. Und es positionierte den Film an einem seltsamen Ort: Man versteht es nicht wirklich und es passt nicht ganz, was für mich verlockend ist, weil es eine Neugier weckt, die ich für wichtig halte." Aber da im Film Satanismus eine entscheidende Rolle spielt, sollte Longlegs ja vielleicht auch auf den Teufel bezogen werden, der bekanntlich einen langen Pferdefuß hat. "Longlegs" läuft derzeit in unseren Kinos. Hier geht's zu den Spielzeiten!